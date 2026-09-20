Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C
Один диск для хранения всего. Эргономичный дизайн, использует широко распространенное соединение USB Type-C. Удобная карта памяти Samsung NAND отличается высокой производительностью и гибкостью и совместима со многими различными устройствами.Вам больше не придется выбирать между производительностью и надежностью. Испытайте быструю и мощную карту памяти. USB-накопитель имеет скорость чтения USB 3.1 до 300 МБ/с и обратно совместим с USB 3.0/2.0. Высококачественная карта памяти NAND от Samsung гарантирует мощность.Флэш-накопитель USB-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет. Благодаря разъему Type-C его можно удобно подключать любым способом. Общайтесь с большими сообщениями стильно и легко.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Теги товара: 64 Гб, большого объема
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