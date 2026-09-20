Сетевое зарядное устройство Buro BUWD1 3A PD+QC универсальное черный (BUWD18P110BK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Buro BUWD1 3A PD+QC универсальное черный (BUWD18P110BK)
Сетевое зарядное устройство Buro BUWD1 Black – это компактное и мощное решение для быстрой зарядки ваших гаджетов в любом месте, где есть розетка. Благодаря высокой мощности 18 Вт и поддержке современных стандартов быстрой зарядки, оно позволяет значительно сократить время зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. Удобный дизайн и надежная конструкция делают его идеальным выбором для дома, офиса или путешествий. Зарядное устройство оснащено двумя портами: USB и USB Type-C, что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств. Максимальный выходной ток 3 А гарантирует стабильную и эффективную зарядку даже для энергоемких гаджетов. Поддержка технологий Power Delivery и Quick Charge 3.0 позволяет быстро восполнять заряд аккумулятора, экономя ваше время. Например, смартфон с поддержкой быстрой зарядки можно зарядить до 50% всего за 30–40 минут. Корпус зарядного устройства выполнен в классическом черном цвете, который отлично впишется в любой интерьер. Компактные размеры и эргономичная форма делают его удобным для использования даже в ограниченном пространстве. При этом устройство обладает высокой надежностью благодаря качественным материалам и защите от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.
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