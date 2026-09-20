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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный

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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 1
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 2
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 3
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 4
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 5
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 6
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 7
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 8
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 9
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 590 руб. 
Начислим 1176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
19 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.6
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный

X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм разработанный специально для AM PM обеспечивает оптимальную регулировку температуры



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.6
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм разработанный специально для AM PM обеспечивает оптимальную регулировку температуры


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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