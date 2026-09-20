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Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная купить с доставкой в Москве
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Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная

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Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 1
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 2
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 3
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 4
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 5
Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 1
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 2
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 3
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 4
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 5
  • Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 
Начислим 636 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная
10 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
58x128x345
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
36х27х7
Вес, кг.
1.06

Описание товара Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная

Полка для душа AM.PM Sense L прямая двухъярусная, черный A7453222 не занимает много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Двойные корзины дают возможность размещать их на разных стенах, а также на разной высоте относительно друг друга. Теперь поместятся баночки и бутылочки любой высоты. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
58x128x345
Страна производитель
Германия
Описание
Полка для душа AM.PM Sense L прямая двухъярусная, черный A7453222 не занимает много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Двойные корзины дают возможность размещать их на разных стенах, а также на разной высоте относительно друг друга. Теперь поместятся баночки и бутылочки любой высоты. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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