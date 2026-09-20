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Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный купить с доставкой в Москве
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Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный

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Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 1
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 2
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 3
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 4
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 5
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 6
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 7
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 1
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 2
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 3
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 4
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 5
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 6
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 7
  • Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный
3 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
15х12х6
Вес, г.
268

Описание товара Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный

Держатель для туалетной бумаги из коллекции X-Joy идеально подойдет для современной ванной комнаты. Трендовое черное матовое покрытие сразу же обращает на себя внимание. Держатель плотно прилегает к стене и не расшатывается за счёт специального шурупного крепления. Идеально сочетается с другими продуктами внутри коллекции

Отзывы о товаре Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для туалетной бумаги из коллекции X-Joy идеально подойдет для современной ванной комнаты. Трендовое черное матовое покрытие сразу же обращает на себя внимание. Держатель плотно прилегает к стене и не расшатывается за счёт специального шурупного крепления. Идеально сочетается с другими продуктами внутри коллекции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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