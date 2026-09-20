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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный купить с доставкой в Москве
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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный

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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 1
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 2
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 3
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 4
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 5
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 6
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 1
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 2
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 3
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 4
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 5
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 6
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 
Начислим 1068 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный
17 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
вешалка-вертушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х7х5
Вес, г.
918

Описание товара Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный

Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание современного дизайна и немецкого качества, которое станет гармоничным дополнением в вашем доме. Основные характеристики этого аксессуара включают ширину 5,2 см и высоту 4,2 см, что делает его компактным и удобным для установки даже в небольших ванных комнатах. Изготовленный в Германии, этот продукт отражает высокий стандарт качества, которому вы можете доверять. Настенный монтаж аксессуара обеспечивает его надежную фиксацию и удобство в использовании, а современный стиль и фурнитура черного цвета добавляют элегантности и изысканности в интерьер. Этот аксессуар не только практичен, но и способен стать стильным акцентом, придающим вашей ванной комнате особую атмосферу. Выбирая продукцию AM.PM, вы выбираете надежность и безупречный стиль.

Отзывы о товаре Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
вешалка-вертушка
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание современного дизайна и немецкого качества, которое станет гармоничным дополнением в вашем доме. Основные характеристики этого аксессуара включают ширину 5,2 см и высоту 4,2 см, что делает его компактным и удобным для установки даже в небольших ванных комнатах. Изготовленный в Германии, этот продукт отражает высокий стандарт качества, которому вы можете доверять. Настенный монтаж аксессуара обеспечивает его надежную фиксацию и удобство в использовании, а современный стиль и фурнитура черного цвета добавляют элегантности и изысканности в интерьер. Этот аксессуар не только практичен, но и способен стать стильным акцентом, придающим вашей ванной комнате особую атмосферу. Выбирая продукцию AM.PM, вы выбираете надежность и безупречный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32622 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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