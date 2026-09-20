Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с.
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%34 480 руб. 37 538 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х70
Вес, кг.
65
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-4356 7л.с.
Благодаря бензиновому приводу, мощность аппарата позволяет быстро и качественно справляться со значительными объемами снега, не затрачивая много сил при работе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Страна производитель
Китай
Благодаря бензиновому приводу, мощность аппарата позволяет быстро и качественно справляться со значительными объемами снега, не затрачивая много сил при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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