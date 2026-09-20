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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574227
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.
Снегоуборщик REDVERG RD-SB56/7EB 6675546 предназначен для использования на частных территориях небольшой площади – дачных участках, загородных владениях. Имеет бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 7 л.с. с воздушным охлаждением, электростартер (от аккумулятора 12В), что дает возможность работать даже в сильные морозы. Для точности выброса снега предусмотрена рычаг, с помощью которого легко менять направление. Металлический зубчатый шнек позволяет легко справиться со снегом любой плотности. Снегоуборщик оснащен колесами с глубоким протектором, они упрощают перемещение и предотвращают пробуксовку на обледенелых участках.
Снегоуборщик REDVERG RD-SB56/7EB 6675546 предназначен для использования на частных территориях небольшой площади – дачных участках, загородных владениях. Имеет бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 7 л.с. с воздушным охлаждением, электростартер (от аккумулятора 12В), что дает возможность работать даже в сильные морозы. Для точности выброса снега предусмотрена рычаг, с помощью которого легко менять направление. Металлический зубчатый шнек позволяет легко справиться со снегом любой плотности. Снегоуборщик оснащен колесами с глубоким протектором, они упрощают перемещение и предотвращают пробуксовку на обледенелых участках.
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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