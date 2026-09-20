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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574218
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
89х69х62
Вес, кг.
126

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с.

Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 5500X - базовая модель для уборки больших территорий или большого количества снега. За один проход очищает участок шириной 62 см. Имеет максимальное число передних скоростей в модельном ряде: 6 вперед и 2 назад. Глубокий протектор на колесах не дает проскальзывать во время гололеда. Модель имеет четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7, 5 л.с. с защитой от перегрева. Мощный двигатель позволяет иметь запас по ресурсу и увеличивает дальность выброса снега. Шнек выполнен из прочного металла. Снегоуборщик прост в управлении и использовании, имеет рукоятку, регулирующую направление выброса снега во время работы. Универсальная модель снегоуборщика для больших участков без дополнительных опций.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 5500X - базовая модель для уборки больших территорий или большого количества снега. За один проход очищает участок шириной 62 см. Имеет максимальное число передних скоростей в модельном ряде: 6 вперед и 2 назад. Глубокий протектор на колесах не дает проскальзывать во время гололеда. Модель имеет четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7, 5 л.с. с защитой от перегрева. Мощный двигатель позволяет иметь запас по ресурсу и увеличивает дальность выброса снега. Шнек выполнен из прочного металла. Снегоуборщик прост в управлении и использовании, имеет рукоятку, регулирующую направление выброса снега во время работы. Универсальная модель снегоуборщика для больших участков без дополнительных опций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - этот товар вы можете купить по цене 73180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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