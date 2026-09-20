Клатч мужской Piquadro Blue Square AC2141B2/MO красное дерево натур.кожа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портмоне и кошельки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х2
Вес, г.
400
Описание товара Клатч мужской Piquadro Blue Square AC2141B2/MO красное дерево натур.кожа
Компактная и вместительная барсетка Piquadro, серии Blue Square. Она представлена из кожи натуральной, телячьей. На лицевой стороне расположилась брендовая вставка Пиквадро. Коричневый цвет, дополненный голубыми элементами. Три отделения, застегивающиеся на молнию. Стандартные размеры, характерные таким видам изделия: 19, 5х10х6, 5 см. Барсетка дополнена ручкой и ремешком. Барсетка Piquadro это солидное решение для мужчины на каждый день, особенно для автомобилистов. Все компактно укомплектовано и всегда под рукой.
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Компактная и вместительная барсетка Piquadro, серии Blue Square. Она представлена из кожи натуральной, телячьей. На лицевой стороне расположилась брендовая вставка Пиквадро. Коричневый цвет, дополненный голубыми элементами. Три отделения, застегивающиеся на молнию. Стандартные размеры, характерные таким видам изделия: 19, 5х10х6, 5 см. Барсетка дополнена ручкой и ремешком. Барсетка Piquadro это солидное решение для мужчины на каждый день, особенно для автомобилистов. Все компактно укомплектовано и всегда под рукой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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