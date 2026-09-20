Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO темно-коричневый натур.кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%10 530 руб. 19 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572366
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портмоне и кошельки
Декоративные элементы
логотип
Количество отделений
14
Коллекция
Piquadro Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
мужской
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
кошелек
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
100
Описание товара Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO темно-коричневый натур.кожа
Портмоне мужское Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO из гладкой телячьей кожи коричневого цвета. Голубая отделка срезов подчёркивает благородство цвета натуральной кожи, как и узнаваемый металлический декор, является отличительной деталью изделий из коллекции Blue Square. Отделения для купюр и 12 слотов для кредитных карт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Портмоне и кошельки
Декоративные элементы
логотип
Количество отделений
14
Коллекция
Piquadro Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
мужской
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
кошелек
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Портмоне мужское Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO из гладкой телячьей кожи коричневого цвета. Голубая отделка срезов подчёркивает благородство цвета натуральной кожи, как и узнаваемый металлический декор, является отличительной деталью изделий из коллекции Blue Square. Отделения для купюр и 12 слотов для кредитных карт.
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO темно-коричневый натур.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/MO темно-коричневый натур.кожа