Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключницы и брелоки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%12 020 руб. 13 862 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572327
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ключницы и брелоки
Декоративные элементы
логотип
Застежка
кнопки
Количество отделений
1
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
кожа
Пол
унисекс
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
ключница
Цвет
синий
Упаковка состав набора
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа
Стильная ключница на 6 ключей 6х12х2 натуральная кожа. Имеет внешнее кольцо и карабин - для крепления к поясу,или дополнительных крупных ключей. Прекрасный функциональный подарок для друзей и близких.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ключницы и брелоки
Декоративные элементы
логотип
Застежка
кнопки
Количество отделений
1
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
кожа
Пол
унисекс
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
ключница
Цвет
синий
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Упаковка состав набора
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
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