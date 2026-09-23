Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Визитницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
В наличии
Код товара: 572319
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Визитницы
Декоративные элементы
логотип
Застежка
молния
Количество отделений
13
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Тип товара
чехол для кредитных карт
Упаковка и состав набора
фирменная упаковка
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа
Визитница PIQUADRO — стильный чехол для кредитных карт, выполненный из натуральной кожи. Универсальный дизайн подойдёт как мужчинам, так и женщинам. 13 отделений позволяют удобно рассортировать карты, визитки и пропуска: всё под рукой, без лишнего поиска. Итальянское качество видно в каждой детали, а лаконичный фирменный логотип придаёт образу статус. Компактный аксессуар для тех, кто ценит порядок и элегантность.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Визитницы
Декоративные элементы
логотип
Застежка
молния
Количество отделений
13
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Тип товара
чехол для кредитных карт
Упаковка и состав набора
фирменная упаковка
Цвет
черный
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Страна производитель
Италия
Визитница PIQUADRO — стильный чехол для кредитных карт, выполненный из натуральной кожи. Универсальный дизайн подойдёт как мужчинам, так и женщинам. 13 отделений позволяют удобно рассортировать карты, визитки и пропуска: всё под рукой, без лишнего поиска. Итальянское качество видно в каждой детали, а лаконичный фирменный логотип придаёт образу статус. Компактный аксессуар для тех, кто ценит порядок и элегантность.
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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