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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа купить с доставкой в Москве
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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа

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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 1
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 2
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 3
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 4
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Визитницы
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 1
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 2
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 3
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 4
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
7 670 руб.  8 788 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572318
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х4
Вес, г.
100

Описание товара Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа

Чехол для кредитных карт с отделением для монет перегородкой для документов и от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа коричневого цвета. Оторочка по канту - голубым. Отделение для монет на молнии. Фирменная упаковка.

Отзывы о товаре Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол для кредитных карт с отделением для монет перегородкой для документов и от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа коричневого цвета. Оторочка по канту - голубым. Отделение для монет на молнии. Фирменная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/MO коричневый натур.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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