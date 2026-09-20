Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа
Визитница PIQUADRO — это стильный и функциональный аксессуар, разработанный для хранения ваших кредитных карт в безопасности и с элегантностью. Созданная итальянским брендом PIQUADRO, эта визитница воплощает в себе изысканный дизайн, присущий итальянским мастерам. Изготовленная из высококачественной натуральной кожи, визитница гарантирует долговечность и приятные тактильные ощущения. Её лаконичный и элегантный дизайн подходит для любого образа, делая её универсальным аксессуаром для мужчин и женщин. Чехол для кредитных карт PIQUADRO не имеет рисунка, что придаёт ему утончённый минималистичный вид, позволяя сосредоточить внимание на красоте материала и мастерстве исполнения. Этот аксессуар станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль, а также нуждается в практичном решении для организации своих карт. Независимо от того, предпочитаете ли вы носить его в кармане или сумке, визитница PIQUADRO будет надёжным спутником в повседневной жизни, подтверждая ваш утончённый вкус и стремление к совершенству.
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