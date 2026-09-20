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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа купить с доставкой в Москве
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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа

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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 1
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 1
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 280 руб.  12 042 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572313
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Коллекция
Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Страна бренда
Италия
Страна производства
Китай
Тип товара
чехол для кредитных карт
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа

Визитница PIQUADRO — это стильный и функциональный аксессуар, разработанный для хранения ваших кредитных карт в безопасности и с элегантностью. Созданная итальянским брендом PIQUADRO, эта визитница воплощает в себе изысканный дизайн, присущий итальянским мастерам. Изготовленная из высококачественной натуральной кожи, визитница гарантирует долговечность и приятные тактильные ощущения. Её лаконичный и элегантный дизайн подходит для любого образа, делая её универсальным аксессуаром для мужчин и женщин. Чехол для кредитных карт PIQUADRO не имеет рисунка, что придаёт ему утончённый минималистичный вид, позволяя сосредоточить внимание на красоте материала и мастерстве исполнения. Этот аксессуар станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль, а также нуждается в практичном решении для организации своих карт. Независимо от того, предпочитаете ли вы носить его в кармане или сумке, визитница PIQUADRO будет надёжным спутником в повседневной жизни, подтверждая ваш утончённый вкус и стремление к совершенству.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные

Отзывы о товаре Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PP2762B2R/MO коричневый натур.кожа




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Коллекция
Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Страна бренда
Италия
Страна производства
Китай
Тип товара
чехол для кредитных карт
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Визитница PIQUADRO — это стильный и функциональный аксессуар, разработанный для хранения ваших кредитных карт в безопасности и с элегантностью. Созданная итальянским брендом PIQUADRO, эта визитница воплощает в себе изысканный дизайн, присущий итальянским мастерам. Изготовленная из высококачественной натуральной кожи, визитница гарантирует долговечность и приятные тактильные ощущения. Её лаконичный и элегантный дизайн подходит для любого образа, делая её универсальным аксессуаром для мужчин и женщин. Чехол для кредитных карт PIQUADRO не имеет рисунка, что придаёт ему утончённый минималистичный вид, позволяя сосредоточить внимание на красоте материала и мастерстве исполнения. Этот аксессуар станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль, а также нуждается в практичном решении для организации своих карт. Независимо от того, предпочитаете ли вы носить его в кармане или сумке, визитница PIQUADRO будет надёжным спутником в повседневной жизни, подтверждая ваш утончённый вкус и стремление к совершенству.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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