Top.Mail.Ru
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 3
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 4
Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Визитницы
  • Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
  • Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
  • Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 3
  • Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 4
  • Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
11 580 руб.  15 827 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572308
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Количество отделений
1
Коллекция
Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Тип товара
чехол для кредитных карт
Цвет
синий
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
300

Описание товара Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа

Визитница Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2, синий Piquadro – это итальянская новаторская компания, производящая кожгалантерею и специализирующаяся на мужских и женских кожаных аксессуарах. Три основных принципа бренда: технологичность изделий, функциональность, выраженная в организации внутреннего пространства и узнаваемый дизайн. Все изделия проходят 3 ступени контроля качества и имеют индивидуальный номер. Кожа поставляется только от проверенных производителей и только из Италии, преимущественно из района Тосканы, который имеет древние традиции выделки, что делает его одним из самых известных в мире. Деликатно выделанная кожа, с подчеркнутой текстурой, пропитанная специальными составами предотвращающими износ и водонепроницаемыми. Кожа комбинируется с последними разработками тканей. Продукция элегантна, удобна и узнаваема. Классические цвета наряду с тонами из коллекций во всем многообразии моделей, которые соответствуют самому изысканному вкусу. Чехол Piquadro для визитных карт выполнен из телячьей кожи темно-синего цвета. Края чехла отстрочены. подкладка отделана голубым материалом. Переднюю часть украшает металлическая вставка с голубой полосой и надписью Piquadro. Чехол фиксируется магнитами. Внутренняя часть украшена голубым кантом и тиснением Piquadro. Натуральная кожа с пропиткой отталкивает влагу и обладает высокими износоустойчивыми характеристиками. Элегантный классический чехол может использовать как мужчина. так и женщина. Аксессуар упакован в фирменную коробку и станет прекрасным подарком для друга или коллеги по работе.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные

Отзывы о товаре Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Количество отделений
1
Коллекция
Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Тип товара
чехол для кредитных карт
Цвет
синий
Страна производитель
Италия
Описание
Визитница Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2, синий Piquadro – это итальянская новаторская компания, производящая кожгалантерею и специализирующаяся на мужских и женских кожаных аксессуарах. Три основных принципа бренда: технологичность изделий, функциональность, выраженная в организации внутреннего пространства и узнаваемый дизайн. Все изделия проходят 3 ступени контроля качества и имеют индивидуальный номер. Кожа поставляется только от проверенных производителей и только из Италии, преимущественно из района Тосканы, который имеет древние традиции выделки, что делает его одним из самых известных в мире. Деликатно выделанная кожа, с подчеркнутой текстурой, пропитанная специальными составами предотвращающими износ и водонепроницаемыми. Кожа комбинируется с последними разработками тканей. Продукция элегантна, удобна и узнаваема. Классические цвета наряду с тонами из коллекций во всем многообразии моделей, которые соответствуют самому изысканному вкусу. Чехол Piquadro для визитных карт выполнен из телячьей кожи темно-синего цвета. Края чехла отстрочены. подкладка отделана голубым материалом. Переднюю часть украшает металлическая вставка с голубой полосой и надписью Piquadro. Чехол фиксируется магнитами. Внутренняя часть украшена голубым кантом и тиснением Piquadro. Натуральная кожа с пропиткой отталкивает влагу и обладает высокими износоустойчивыми характеристиками. Элегантный классический чехол может использовать как мужчина. так и женщина. Аксессуар упакован в фирменную коробку и станет прекрасным подарком для друга или коллеги по работе.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...