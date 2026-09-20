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Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572305
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Описание товара Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С)
Hyundai H-HS1275 – это незаменимый помощник в создании причёсок с уникальным и оригинальным стилем. Сделать красивую укладку с ним – дело нескольких минут. Данная модель благодаря мощности 50 Ватт быстро прогревается до рабочей температуры, а его максимальный нагрев – до 230 градусов. Чтобы прибор бережно ухаживал за любыми типами волос, в нём предусмотрено пять режимов нагрева, в том числе мягкий и бережный для самой капризной шевелюры. Чтобы волосы после контакта с прибором не портились, его пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Эти материалы равномерно прогреваются по всей площади и не травмируют волосы. Ещё одна особенность конструкции Hyundai H-HS1275 и его важное преимущество – амортизаторы, которые позволяют пластинам создавать деликатное давление и не передавливать шевелюру. Эти решения делают устройство идеальным стайлинговым инструментом для экспериментов с собственным образом без риска повредить волосам. На рукоятке выпрямителя расположен индикатор включения и выключения, а также эргономичная петля для хранения в подвешенном состоянии. Шнур крепится к Hyundai H-HS1275 с помощью шарниров, что значительно повышает свободу манипуляций и защищает кабель от перетирания и перекручивания. В комплекте с данной моделью идёт удобный чехол для перевозки и хранения прибора. Hyundai H-HS1275 можно взять с собой в командировку или дальнюю поездку, потому что выпрямитель не займёт много места и имеет небольшой вес.
Hyundai H-HS1275 – это незаменимый помощник в создании причёсок с уникальным и оригинальным стилем. Сделать красивую укладку с ним – дело нескольких минут. Данная модель благодаря мощности 50 Ватт быстро прогревается до рабочей температуры, а его максимальный нагрев – до 230 градусов. Чтобы прибор бережно ухаживал за любыми типами волос, в нём предусмотрено пять режимов нагрева, в том числе мягкий и бережный для самой капризной шевелюры. Чтобы волосы после контакта с прибором не портились, его пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Эти материалы равномерно прогреваются по всей площади и не травмируют волосы. Ещё одна особенность конструкции Hyundai H-HS1275 и его важное преимущество – амортизаторы, которые позволяют пластинам создавать деликатное давление и не передавливать шевелюру. Эти решения делают устройство идеальным стайлинговым инструментом для экспериментов с собственным образом без риска повредить волосам. На рукоятке выпрямителя расположен индикатор включения и выключения, а также эргономичная петля для хранения в подвешенном состоянии. Шнур крепится к Hyundai H-HS1275 с помощью шарниров, что значительно повышает свободу манипуляций и защищает кабель от перетирания и перекручивания. В комплекте с данной моделью идёт удобный чехол для перевозки и хранения прибора. Hyundai H-HS1275 можно взять с собой в командировку или дальнюю поездку, потому что выпрямитель не займёт много места и имеет небольшой вес.
Выпрямитель Hyundai H-HS1275 50Вт черный (макс.темп.:230С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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