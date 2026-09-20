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SSD Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem купить в Москве
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Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem

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Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 3
Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 4
Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 5
Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 4
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 5
  • Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572079
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem

SATA накопитель KingSpec P4-240 [P4-240] на энергонезависимой флэш-памяти стандарта NAND благодаря скорости при последовательном чтении 570 Мбайт/сек обеспечивает ускорение запуска программ и повышение быстродействия вычислительных операций. Диск форм-фактора 2.5 дюйма подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами. Для размещения документов, программ, файлов предлагается 240 ГБ. Накопитель KingSpec P4-240 [P4-240] выполнен в корпусе толщиной 7 мм. За счет отсутствия подвижных компонентов он устойчив к ударам и вибрации. Подключение выполняется посредством интерфейса SATA.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель KingSpec P4-240 [P4-240] на энергонезависимой флэш-памяти стандарта NAND благодаря скорости при последовательном чтении 570 Мбайт/сек обеспечивает ускорение запуска программ и повышение быстродействия вычислительных операций. Диск форм-фактора 2.5 дюйма подходит для совместного использования с настольными и портативными компьютерами. Для размещения документов, программ, файлов предлагается 240 ГБ. Накопитель KingSpec P4-240 [P4-240] выполнен в корпусе толщиной 7 мм. За счет отсутствия подвижных компонентов он устойчив к ударам и вибрации. Подключение выполняется посредством интерфейса SATA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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