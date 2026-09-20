Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
180
Диаметр излучателя
20 см
Размеры в упаковке, см
28х22х9
Вес, кг.
1.58
Описание товара Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные
Широкополосная АС УРАЛ АС-ПТ200 предназначена для создания мощной автомобильной акустики. Созданная на основе динамика диаметром 20 см, она способна обеспечить естественное детализированное звучание. Акустическая система характеризуется увеличенной чувствительностью, хорошими показателями отдачи в низкочастотном диапазоне и максимальной выходной мощностью в пределах 360 Вт. Двойная неодимовая система гарантирует воспроизведение чистого звука с минимальным риском искажений. На корпусе АС УРАЛ АС-ПТ200 имеются разъемы подключения.
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Широкополосная АС УРАЛ АС-ПТ200 предназначена для создания мощной автомобильной акустики. Созданная на основе динамика диаметром 20 см, она способна обеспечить естественное детализированное звучание. Акустическая система характеризуется увеличенной чувствительностью, хорошими показателями отдачи в низкочастотном диапазоне и максимальной выходной мощностью в пределах 360 Вт. Двойная неодимовая система гарантирует воспроизведение чистого звука с минимальным риском искажений. На корпусе АС УРАЛ АС-ПТ200 имеются разъемы подключения.
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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