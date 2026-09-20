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Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый

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Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 1
Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 1
  • Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
640 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569342
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
26

Описание товара Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый

Память USB Flash A-Data UV250 [AUV250-32G-RBK] станет незаменимым аксессуаром для хранения самой необходимой цифровой информации. Металлический корпус обеспечивает высокую надежность изделия, которое не будет подвержено повреждениям. Компактная конструкция флеш-накопителя, а также скрытый коннектор способствуют комфортной эксплуатации. Для защиты коннектора не требуется колпачок, ведь его защищает металлический корпус. Стандарт USB 2.0 говорит о широкой совместимости накопителя с разными устройствами. Объем A-Data UV250 [AUV250-32G-RBK] соответствует 32 ГБ, поэтому на накопитель поместится большое количество цифровой информации. Для удобства ношения на корпусе памяти предусмотрено отверстие, при помощи которого вы сможете прикрепить аксессуар к брелоку, связке ключей или к ремню, чтобы накопитель всегда был с вами.

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB Flash A-Data UV250 [AUV250-32G-RBK] станет незаменимым аксессуаром для хранения самой необходимой цифровой информации. Металлический корпус обеспечивает высокую надежность изделия, которое не будет подвержено повреждениям. Компактная конструкция флеш-накопителя, а также скрытый коннектор способствуют комфортной эксплуатации. Для защиты коннектора не требуется колпачок, ведь его защищает металлический корпус. Стандарт USB 2.0 говорит о широкой совместимости накопителя с разными устройствами. Объем A-Data UV250 [AUV250-32G-RBK] соответствует 32 ГБ, поэтому на накопитель поместится большое количество цифровой информации. Для удобства ношения на корпусе памяти предусмотрено отверстие, при помощи которого вы сможете прикрепить аксессуар к брелоку, связке ключей или к ремню, чтобы накопитель всегда был с вами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV250 32Gb (AUV250-32G-RBK) USB2.0 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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