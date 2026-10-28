Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Silicon Power Blaze B02 128Gb (SP128GBUF3B02V1K) USB3.1 черный
Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] — это компактное портативное устройство, благодаря которому вы легко сможете хранить и переносить различные файлы с собой. Емкость данной модели составляет 128 ГБ, что позволяет легко разместить на накопителе, например, большую коллекцию фотографий, фильмов или музыки. В основе устройства используются первоклассные компоненты и передовые технологии записи и хранения данных, что вкупе с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, используемым для подключения, обеспечит высокую скорость записи и чтения. Отличительной особенностью модели является поддержка 256-битного аппаратного шифрования AES, что обеспечит высокую надежность для информации, хранящейся на накопителе. Память USB Flash Silicon Power B02 [SP128GBUF3B02V1K] выполнена в компактном и легком корпусе с лаконичным дизайном. Модель имеет классическую конструкцию с прозрачным колпачком, надежно защищающим коннектор от различных воздействий. Для удобства переноски предусмотрено отверстие для крепления ремешка. Память USB Flash Silicon Power B02 совместима с различными версиями ОС Windows, Mac OS и Linux.
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Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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