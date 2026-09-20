Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A)

Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] - это надежный накопитель данных, облаченный в ударопрочный корпус из силикона. Этот материал гарантирует высочайший уровень защиты при ударах, вызванных случайными падениями. Специальная текстура корпуса обеспечивает ему защиту от отпечатков пальцев и царапин. Компактный винчестер готов предоставить в распоряжение пользователя 2 ТБ объема данных. Теперь все важные документы, фотографии, а также любимая музыка и фильмы всегда будут у вас под рукой. Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] представлен в классическом черном цвете. Размеры модели - 134x87.5x18.6 мм (длина, ширина и толщина соответственно). За счет компактных габаритов жесткий диск сможет сопровождать вас в любой поездке, ведь ему найдется место в любой сумке для ноутбука или рюкзаке. Устройство, соответствующее форм-фактору 2.5, имеет передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с высокой пропускной способностью. Данная модель комплектуется USB-кабелем.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] - это надежный накопитель данных, облаченный в ударопрочный корпус из силикона. Этот материал гарантирует высочайший уровень защиты при ударах, вызванных случайными падениями. Специальная текстура корпуса обеспечивает ему защиту от отпечатков пальцев и царапин. Компактный винчестер готов предоставить в распоряжение пользователя 2 ТБ объема данных. Теперь все важные документы, фотографии, а также любимая музыка и фильмы всегда будут у вас под рукой. Внешний HDD Silicon Power Armor A30 [SP020TBPHDA30S3A] представлен в классическом черном цвете. Размеры модели - 134x87.5x18.6 мм (длина, ширина и толщина соответственно). За счет компактных габаритов жесткий диск сможет сопровождать вас в любой поездке, ведь ему найдется место в любой сумке для ноутбука или рюкзаке. Устройство, соответствующее форм-фактору 2.5, имеет передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с высокой пропускной способностью. Данная модель комплектуется USB-кабелем.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A30 2Tb (SP020TBPHDA30S3A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...