Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 6
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 7
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 8
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 9
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 10
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 11
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 12
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 13
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 14
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 15
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 16
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 17
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 7
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 8
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 9
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 10
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 11
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 12
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 13
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 14
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 15
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 16
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 17
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)
12 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2 Gen 1
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х7
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)

Внешний жесткий диск Silicon Power — это надежное и функциональное устройство для хранения данных, идеально подходящее как для работы, так и для личного использования. Оборудованный емкостью в 2 Тб, этот диск предоставляет обширное пространство для хранения ваших фотографий, видео, документов и других важных файлов. Корпус жесткого диска выполнен из прочных материалов, таких как пластик и резина, обеспечивающих надежную защиту данных от внешних воздействий и случайных повреждений при транспортировке. Компактный форм-фактор в 2.5 дюйма делает его удобным для переноски и хранения. В классическом черном цвете, внешний вид устройства отличается стильным и современным дизайном, отлично подходящим для любого окружения — будь то офис или домашнее рабочее место. Жесткий диск подключается через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и без задержек выполнять резервное копирование и переносить большие объемы данных. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных устройств для хранения данных, и данный жесткий диск не является исключением. Это отличное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для хранения больших объемов информации.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB 3.2 Gen 1
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Silicon Power — это надежное и функциональное устройство для хранения данных, идеально подходящее как для работы, так и для личного использования. Оборудованный емкостью в 2 Тб, этот диск предоставляет обширное пространство для хранения ваших фотографий, видео, документов и других важных файлов. Корпус жесткого диска выполнен из прочных материалов, таких как пластик и резина, обеспечивающих надежную защиту данных от внешних воздействий и случайных повреждений при транспортировке. Компактный форм-фактор в 2.5 дюйма делает его удобным для переноски и хранения. В классическом черном цвете, внешний вид устройства отличается стильным и современным дизайном, отлично подходящим для любого окружения — будь то офис или домашнее рабочее место. Жесткий диск подключается через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и без задержек выполнять резервное копирование и переносить большие объемы данных. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных устройств для хранения данных, и данный жесткий диск не является исключением. Это отличное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для хранения больших объемов информации.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K) - по цене 12170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...