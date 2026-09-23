Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 2Tb (SP020TBPHD66SS3K)
Внешний жесткий диск Silicon Power — это надежное и функциональное устройство для хранения данных, идеально подходящее как для работы, так и для личного использования. Оборудованный емкостью в 2 Тб, этот диск предоставляет обширное пространство для хранения ваших фотографий, видео, документов и других важных файлов. Корпус жесткого диска выполнен из прочных материалов, таких как пластик и резина, обеспечивающих надежную защиту данных от внешних воздействий и случайных повреждений при транспортировке. Компактный форм-фактор в 2.5 дюйма делает его удобным для переноски и хранения. В классическом черном цвете, внешний вид устройства отличается стильным и современным дизайном, отлично подходящим для любого окружения — будь то офис или домашнее рабочее место. Жесткий диск подключается через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и без задержек выполнять резервное копирование и переносить большие объемы данных. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных устройств для хранения данных, и данный жесткий диск не является исключением. Это отличное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для хранения больших объемов информации.
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