Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B)

1 ТБ Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP010TBPHD62SS3B] отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для создания и расширения библиотеки игр или повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive отличается строгим и сдержанным дизайном, а также соответствует формату 2.5”, за счет чего обладает сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Корпус модели изготовлен из качественного пластика с дополнительным покрытием из каучука, что не только обеспечивает более приятные тактильные ощущения, но и повышает защищенность устройства.. Для подключения используется USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
1 ТБ Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP010TBPHD62SS3B] отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для создания и расширения библиотеки игр или повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive отличается строгим и сдержанным дизайном, а также соответствует формату 2.5”, за счет чего обладает сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Корпус модели изготовлен из качественного пластика с дополнительным покрытием из каучука, что не только обеспечивает более приятные тактильные ощущения, но и повышает защищенность устройства.. Для подключения используется USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...