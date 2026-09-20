Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1
Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] призван хранить большие объемы данных, всегда находясь при этом у вас под рукой. Модель с элегантной белой расцветкой корпуса располагает сразу 1 ТБ объема свободной памяти, благодаря чему вы сможете хранить аудио и видео в высоком разрешении без необходимости уменьшения размера их файлов. Невероятно тонкое устройство характеризуется компактными габаритами (125.7x80.5x10.7 мм - длина, ширина и толщина соответственно), благодаря чему ему всегда найдется место в любой сумке. Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] облачен в корпус, выполненный из износостойкого пластика с матовым покрытием, приятным на ощупь. Эффектный внешний вид модели дополняется глянцевой рамкой, благодаря которой она смотрится невероятно привлекательно. Специальные датчики при помощи красной лампочки индикатора смогут проинформировать пользователя о наличии тряски или ударах, которые могут привести к некорректной работе винчестера. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит.
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