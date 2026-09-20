Память оперативная DDR3L A-Data 4Gb 1600MHz (ADDX1600W4G11-SPU)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3L A-Data 4Gb 1600MHz (ADDX1600W4G11-SPU)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти является бюджетным и энергоэффективным решением для апгрейда старых систем или сборки простых офисных и домашних компьютеров. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с документами, серфинга в интернете, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми программами потребуется не только больший общий объем памяти, но и более высокая частота, которую предлагают современные поколения DDR4 и DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L, что указывает на принадлежность к предыдущему, третьему поколению DDR с пониженным рабочим напряжением. Это поколение уже не встречается в новых материнских платах, но широко использовалось в платформах Intel и AMD несколько лет назад. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер и физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объем, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ и номинальную частоту 1600 МГц. Этого достаточно для уверенной работы операционной системы и нескольких легких программ одновременно, но для комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера или для современных приложений рекомендуется комплект из двух таких планок для активации двухканального режима. Частота 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных сценариев, однако в играх и тяжелых приложениях она может стать узким местом по сравнению с более быстрой памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначаемые как CL11 для данной модели, определяют задержки при обращении к данным. В паре с частотой 1600 МГц эти задержки обеспечивают типичный для своего класса уровень быстродействия. Ключевой особенностью является маркировка DDR3L - буква L означает Low Voltage, то есть пониженное напряжение 1.35 В вместо стандартных 1.5 В для обычной DDR3. Это повышает энергоэффективность и снижает нагрев, обеспечивая совместимость с платами, рассчитанными на такое напряжение. Профилей автоматического разгона вроде XMP у этой бюджетной модели, как правило, нет, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты под память DDR3. Важно уточнить поддержку именно версии DDR3L (1.35 В) в спецификациях вашей материнской платы или ноутбука, хотя большинство плат с поддержкой DDR3 корректно работают и с низковольтными модулями. Данная планка предназначена для установки в системы на процессорах Intel Core i3/i5/i7 3-4 поколений (Ivy Bridge, Haswell) или аналогичных платформах AMD FM2/FM2+. Убедитесь, что в BIOS выставлены корректные настройки напряжения и частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в простом форм-факторе без радиатора охлаждения. Отсутствие массивного радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленным процессорным кулером любой конструкции. Такой подход характерен для бюджетных модулей с низким энергопотреблением и тепловыделением, где дополнительное охлаждение не требуется. Внешний вид строгий и лаконичный, без подсветки, что актуально для офисных и неигровых систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы с памятью крайне рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Если вы планируете апгрейд, стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу или в дальнейшем найти максимально похожую по характеристикам планку, чтобы минимизировать риски нестабильной работы в двухканальном режиме. Для систем с четырьмя слотами типичной конфигурацией является установка двух модулей в слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3, которое не подойдет для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Также учитывайте, что 4 ГБ на сегодняшний день - это минимальный комфортный объем для Windows 10/11, и для многозадачности его будет недостаточно. Данный модуль - оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, когда нужно заменить неисправную планку или немного увеличить объем без больших вложений. Для сборки новой системы или серьезного повышения производительности в играх и приложениях смотрите в сторону комплектов DDR4 или DDR5 большего объема.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти является бюджетным и энергоэффективным решением для апгрейда старых систем или сборки простых офисных и домашних компьютеров. Он отлично подойдет для базовых задач: работы с документами, серфинга в интернете, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми программами потребуется не только больший общий объем памяти, но и более высокая частота, которую предлагают современные поколения DDR4 и DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L, что указывает на принадлежность к предыдущему, третьему поколению DDR с пониженным рабочим напряжением. Это поколение уже не встречается в новых материнских платах, но широко использовалось в платформах Intel и AMD несколько лет назад. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в настольный компьютер и физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объем, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ и номинальную частоту 1600 МГц. Этого достаточно для уверенной работы операционной системы и нескольких легких программ одновременно, но для комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера или для современных приложений рекомендуется комплект из двух таких планок для активации двухканального режима. Частота 1600 МГц была распространенным стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных сценариев, однако в играх и тяжелых приложениях она может стать узким местом по сравнению с более быстрой памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначаемые как CL11 для данной модели, определяют задержки при обращении к данным. В паре с частотой 1600 МГц эти задержки обеспечивают типичный для своего класса уровень быстродействия. Ключевой особенностью является маркировка DDR3L - буква L означает Low Voltage, то есть пониженное напряжение 1.35 В вместо стандартных 1.5 В для обычной DDR3. Это повышает энергоэффективность и снижает нагрев, обеспечивая совместимость с платами, рассчитанными на такое напряжение. Профилей автоматического разгона вроде XMP у этой бюджетной модели, как правило, нет, она работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты под память DDR3. Важно уточнить поддержку именно версии DDR3L (1.35 В) в спецификациях вашей материнской платы или ноутбука, хотя большинство плат с поддержкой DDR3 корректно работают и с низковольтными модулями. Данная планка предназначена для установки в системы на процессорах Intel Core i3/i5/i7 3-4 поколений (Ivy Bridge, Haswell) или аналогичных платформах AMD FM2/FM2+. Убедитесь, что в BIOS выставлены корректные настройки напряжения и частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в простом форм-факторе без радиатора охлаждения. Отсутствие массивного радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленным процессорным кулером любой конструкции. Такой подход характерен для бюджетных модулей с низким энергопотреблением и тепловыделением, где дополнительное охлаждение не требуется. Внешний вид строгий и лаконичный, без подсветки, что актуально для офисных и неигровых систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы с памятью крайне рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Если вы планируете апгрейд, стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу или в дальнейшем найти максимально похожую по характеристикам планку, чтобы минимизировать риски нестабильной работы в двухканальном режиме. Для систем с четырьмя слотами типичной конфигурацией является установка двух модулей в слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3, которое не подойдет для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Также учитывайте, что 4 ГБ на сегодняшний день - это минимальный комфортный объем для Windows 10/11, и для многозадачности его будет недостаточно. Данный модуль - оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого ПК, когда нужно заменить неисправную планку или немного увеличить объем без больших вложений. Для сборки новой системы или серьезного повышения производительности в играх и приложениях смотрите в сторону комплектов DDR4 или DDR5 большего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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