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Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ купить с доставкой в Москве
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Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+

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Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 1
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 2
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 3
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 4
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 5
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 6
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 7
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 1
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 2
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 3
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 4
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 5
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 6
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 7
  • Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 840 руб.  7 500 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+
4 840 руб. -35%
7 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+

Перфоратор Deko DKH850W функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе., Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки., Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках., Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Deko DKH850W функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Переключение между ними осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе., Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки., Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках., Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор DEKO DKH850W в кейсе с набором из 5 буров SDS+ - стоимость товара 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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