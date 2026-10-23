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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 750 руб.  8 916 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568250
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач)
6 750 руб. -24%
8 916 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
41х30х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач)

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V имеет бесщёточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Компактный размер позволяет работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V имеет бесщёточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Компактный размер позволяет работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) - по цене 6750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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