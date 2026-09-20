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Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач

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Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 1
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 2
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 3
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 4
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 5
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 6
Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 1
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 2
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 3
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 4
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 5
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 6
  • Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 050 руб.  5 713 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568209
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х17
Вес, кг.
2.45

Описание товара Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач

Садовая аккумуляторная воздуходувка DEKO DKBL20, 20В, 2x4.0Ач 063-4313 предназначена для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора (входит в комплект). Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха до 75 м/с на выдувание, что гарантирует быстрое выполнение работ, а малый вес и удобная рукоятка делают использование воздуходувки легким и комфортным. Воздуходувка совместима с аккумуляторами Makita 18 В Li-Ion тип BL-1830, BL-1840, BL-1850, BL-1860 (приобретаются отдельно). Дополнительные характеристики: Частота: 50-60 Гц, Мощность: 60 Вт, Скорость холостого хода: 19000 об/мин, Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Технические характеристики DEKO DKBL20 063-4313 Функции обдув, всасывание Max объем воздуха 168 м?/ч Ранцевый нет Тип аккумуляторный Емкость аккумулятора 4 А*ч Вес нетто 2.27 кг Габариты без упаковки 210х165х310 мм Двигатель щеточный Объем мусоросборника 2 л Мусоросборник есть Max скорость воздуха 75 м/с Напряжение аккумулятора 20 В Тип аккумулятора Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте 2 Низкий процент брака по данным сервисного центра ВсеИнструменты.ру Гарантия производителя 1 год на товары DEKO *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой DEKO DEKO Малайзия Малайзия — родина бренда Китай Китай — страна производства Комплектация Воздуходувка Аккумулятор - 1 шт. Мусоросборник Отвертка Зарядное устройство для аккумулятора

Отзывы о товаре Воздуходувка садовая аккумуляторная DEKO DKBL20, 20В, 1x4.0Ач




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая аккумуляторная воздуходувка DEKO DKBL20, 20В, 2x4.0Ач 063-4313 предназначена для уборки территории, сбора сухих листьев возле дома и в саду. Совмещает в себе функцию обдува и всасывания. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора (входит в комплект). Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха до 75 м/с на выдувание, что гарантирует быстрое выполнение работ, а малый вес и удобная рукоятка делают использование воздуходувки легким и комфортным. Воздуходувка совместима с аккумуляторами Makita 18 В Li-Ion тип BL-1830, BL-1840, BL-1850, BL-1860 (приобретаются отдельно). Дополнительные характеристики: Частота: 50-60 Гц, Мощность: 60 Вт, Скорость холостого хода: 19000 об/мин, Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Кол-во режимов скоростей: 1 режим. Технические характеристики DEKO DKBL20 063-4313 Функции обдув, всасывание Max объем воздуха 168 м?/ч Ранцевый нет Тип аккумуляторный Емкость аккумулятора 4 А*ч Вес нетто 2.27 кг Габариты без упаковки 210х165х310 мм Двигатель щеточный Объем мусоросборника 2 л Мусоросборник есть Max скорость воздуха 75 м/с Напряжение аккумулятора 20 В Тип аккумулятора Li-Ion Количество аккумуляторов в комплекте 2 Низкий процент брака по данным сервисного центра ВсеИнструменты.ру Гарантия производителя 1 год на товары DEKO *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой DEKO DEKO Малайзия Малайзия — родина бренда Китай Китай — страна производства Комплектация Воздуходувка Аккумулятор - 1 шт. Мусоросборник Отвертка Зарядное устройство для аккумулятора
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