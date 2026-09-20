Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у
Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 обеспечивает крутящий момент до 32 Н/м и является бытовым инструментом для закручивания/откручивания крепежных изделий и для проделывания отверстий в металлических, деревянных или пластиковых заготовках. В безударном аккумуляторном шуруповерте с функциями дрели использован конструктивно простой и производительный щеточный электромотор. Для питания инструмента используется подключаемый к рукоятке аккумуляторный блок в виде обоймы с выходным напряжением 12 В и емкостью 1.5 А*ч. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 оснащается быстрозажимным патроном с возможностью фиксации оснастки с диаметром хвостовика 0.8-10 мм. Благодаря направленному в рабочую зону светодиоду осуществляется освещение рабочего места во время работы с крепежом или сверления. К инструменту прилагаются аккумулятор, одна бита, документация и зарядное устройство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону, ударные 1000 вт
Теги товара: безударные двухскоростные, для бруса, быстрозажимные, реверсивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 560 руб. 3 890 руб.640 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 133 руб.663 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитДрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00)
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитСетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитДрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону, ударные 1000 вт
Теги товара: безударные двухскоростные, для бруса, быстрозажимные, реверсивные
Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у