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Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ купить с доставкой в Москве
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Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ

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Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 1
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 2
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 3
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 4
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 5
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 1
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 2
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 3
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 4
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 5
  • Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566999
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина угловая
Размеры в упаковке, см
45х32х11
Вес, кг.
5

Описание товара Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ

Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18ВЭ относится к профессиональному классу. Выполняет резку и шлифование как металлических, так и каменных материалов. Вертикальный бесщеточный двигатель обеспечивает более высокий КПД (выше 30%). Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Косозубая коническая передача способствует более равномерной передаче усилия и снижению уровня шума.



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Отзывы о товаре Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ, 1 АКБ 4Ач, ЗУ УШМ-125/18ВЭ




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина угловая
Описание
Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18ВЭ относится к профессиональному классу. Выполняет резку и шлифование как металлических, так и каменных материалов. Вертикальный бесщеточный двигатель обеспечивает более высокий КПД (выше 30%). Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Косозубая коническая передача способствует более равномерной передаче усилия и снижению уровня шума.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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