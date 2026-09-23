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Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 купить с доставкой в Москве
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Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300

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Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 - фото 1
Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хомуты
  • Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 - фото 1
  • Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 566595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хомуты
Диаметр, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х12х3
Вес, г.
175

Описание товара Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300

Комплектующие и аксессуары для строительной техники ЗУБР – это надежные и высококачественные изделия, предназначенные для эффективной работы и продления срока службы вашего оборудования. Представленный элемент весом 0,02 кг и диаметром 4 мм разработан с учетом всех современных стандартов и требований безопасности. Бренд ЗУБР известен своим вниманием к деталям и применением передовых технологий в производстве, что гарантирует долговечность и надежность продукции. Этот аксессуар идеально подойдет для профессионалов и любителей, стремящихся улучшить производительность своей строительной техники.



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Отзывы о товаре Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хомуты
Диаметр, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие и аксессуары для строительной техники ЗУБР – это надежные и высококачественные изделия, предназначенные для эффективной работы и продления срока службы вашего оборудования. Представленный элемент весом 0,02 кг и диаметром 4 мм разработан с учетом всех современных стандартов и требований безопасности. Бренд ЗУБР известен своим вниманием к деталям и применением передовых технологий в производстве, что гарантирует долговечность и надежность продукции. Этот аксессуар идеально подойдет для профессионалов и любителей, стремящихся улучшить производительность своей строительной техники.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хомуты нейлоновые Зубр черные, 4.5x300 мм, 100 шт. 309030-45-300 – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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