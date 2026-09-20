Лезвия сегментированные (25 мм; 10 шт) для ножей VIRA 831503
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для ножей
Материал назначения
Бумага, Картон, Ткань
Ширина, мм
25
Комплектация
10 лезвий, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для ножей
Материал назначения
Бумага, Картон, Ткань
Ширина, мм
25
Комплектация
10 лезвий, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х2
Вес, г.
200
Описание товара Лезвия сегментированные (25 мм; 10 шт) для ножей VIRA 831503
Сегментированные лезвия VIRA 831503 являются запасными элементами для технических ножей. Изготовлены из инструментальной стали, имеют долгий срок эксплуатации. Сегментированная конструкция удобна тем, что в необходимый момент можно обломить затупившийся сегмент лезвия и продолжить работу новой режущей кромкой. Это очень удобно и помогает сэкономить время, не отвлекаясь на заточку ножа.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для ножей
Материал назначения
Бумага, Картон, Ткань
Ширина, мм
25
Комплектация
10 лезвий, упаковка
Страна производитель
Китай
Сегментированные лезвия VIRA 831503 являются запасными элементами для технических ножей. Изготовлены из инструментальной стали, имеют долгий срок эксплуатации. Сегментированная конструкция удобна тем, что в необходимый момент можно обломить затупившийся сегмент лезвия и продолжить работу новой режущей кромкой. Это очень удобно и помогает сэкономить время, не отвлекаясь на заточку ножа.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лезвия сегментированные (25 мм; 10 шт) для ножей VIRA 831503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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