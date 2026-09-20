Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566281
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
металл
Общая длина
25
Особенности
Есть автоблокировка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х2
Вес, г.
220
Описание товара Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250
Строительные ножи Armero созданы для точных и надёжных работ. Лезвие из стали обеспечивает отличную остроту и долгий срок службы, позволяя легко справляться с разными задачами на стройке или в быту. Металлическая рукоять делает инструмент прочным и устойчивым к износу — его удобно держать даже при длительном использовании. Благодаря компактной длине всего 25 мм нож занимает минимум места в ящике, кармане или сумке. Такой инструмент идеально подойдёт тем, кто ценит надежность и лаконичность в работе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Нож
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
металл
Общая длина
25
Особенности
Есть автоблокировка.
Страна производитель
Китай
Строительные ножи Armero созданы для точных и надёжных работ. Лезвие из стали обеспечивает отличную остроту и долгий срок службы, позволяя легко справляться с разными задачами на стройке или в быту. Металлическая рукоять делает инструмент прочным и устойчивым к износу — его удобно держать даже при длительном использовании. Благодаря компактной длине всего 25 мм нож занимает минимум места в ящике, кармане или сумке. Такой инструмент идеально подойдёт тем, кто ценит надежность и лаконичность в работе.
Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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