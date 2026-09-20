Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566268
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х2
Вес, г.
180
Описание товара Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015
Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 обладает узкой головкой, которая оптимальна для труднодоступных мест. Рукоять покрыта термопластичной резиной для лучшего удержания.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 обладает узкой головкой, которая оптимальна для труднодоступных мест. Рукоять покрыта термопластичной резиной для лучшего удержания.
Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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