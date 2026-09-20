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Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 купить с доставкой в Москве
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Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015

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Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566268
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Характеристики

Бренд
NEO Tools
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х2
Вес, г.
180

Описание товара Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015

Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 обладает узкой головкой, которая оптимальна для труднодоступных мест. Рукоять покрыта термопластичной резиной для лучшего удержания.

Отзывы о товаре Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015




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Характеристики
Бренд
NEO Tools
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 обладает узкой головкой, которая оптимальна для труднодоступных мест. Рукоять покрыта термопластичной резиной для лучшего удержания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разводной ключ NEO Tools 150 мм 0-34 мм кованый 03-015 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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