Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566003
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
50
Описание товара Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179
Сверло ступенчатое Makita D-40179 предназначено для получения отверстий различного диаметра в металлических заготовках без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали и имеет титановое покрытие, благодаря чему служит дольше. Оснащено спиральным желобком для лучшего отвода стружки и увеличения скорости сверления.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
65
Ширина, мм
12
Комплектация
1 шт.
Страна производитель
Китай
Сверло ступенчатое Makita D-40179 предназначено для получения отверстий различного диаметра в металлических заготовках без перестановки режущего инструмента. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали и имеет титановое покрытие, благодаря чему служит дольше. Оснащено спиральным желобком для лучшего отвода стружки и увеличения скорости сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое со спиральным желобком (4-12 мм) Makita D-40179 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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