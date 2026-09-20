Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098
Ступенчатое сверло Makita D-40098 изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) и используется совместно с дрелями при выполнении сквозных отверстий в листовом металле и в цветных металлах. Оснастка оптимально подходит для обработки тонких листов, не деформируя их. Главная особенность сверла - это его ступенчато-спиральный профиль, за счет чего можно выполнять различные по диаметру отверстия (от 4 до 20 мм), не меняя каждый раз оснастку. Применяют и для расширения уже существующих отверстий.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Длина, мм
75
Ширина, мм
20
Комплектация
сверло - 1 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Ступенчатое сверло Makita D-40098 изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) и используется совместно с дрелями при выполнении сквозных отверстий в листовом металле и в цветных металлах. Оснастка оптимально подходит для обработки тонких листов, не деформируя их. Главная особенность сверла - это его ступенчато-спиральный профиль, за счет чего можно выполнять различные по диаметру отверстия (от 4 до 20 мм), не меняя каждый раз оснастку. Применяют и для расширения уже существующих отверстий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое по металлу (9 ступеней; 4-20 мм; HSS) Makita D-40098 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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