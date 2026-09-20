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Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 купить с доставкой в Москве
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Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01

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Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 1
Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 2
Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 3
Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной зажим
  • Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 1
  • Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 2
  • Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 3
  • Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565658
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ручной зажим
Дополнительно
U-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
586

Описание товара Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01

Ручной зажим сварщика 250x35мм STAYER PROFI PRO-Fix 22470_z01 представляет собой усиленное приспособление для захвата и фиксации заготовок для последующей обработки. Конструкция изделия выкована из прочной и качественной стали, рабочие части закалены.

Отзывы о товаре Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ручной зажим
Дополнительно
U-образный
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной зажим сварщика 250x35мм STAYER PROFI PRO-Fix 22470_z01 представляет собой усиленное приспособление для захвата и фиксации заготовок для последующей обработки. Конструкция изделия выкована из прочной и качественной стали, рабочие части закалены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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