Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565619
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Описание товара Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л
Рюкзаки снабжены многофункциональными карманами для хранения всего необходимого в дороге, а также петлями и системой шнуров для крепления снаряжения к рюкзаку снаружи. Сформованные под давлением задние панели, система вентиляции, а также регулируемые нагрудные и плечевые ремни гарантируют путешественникам комфорт и удобство. Рюкзак altmont active lightweight станет вам надежным спутником и в велосипедной прогулке по городу, и в восхождении на горные вершины. Разработан с учётом возможности крепления питьевой системы. Регулируемый нагрудный ремень с магнитной застёжкой равномерно распределяет вес. Внутри основного отделения размещён сетчатый карман для быстрого доступа к бутылке с водой. Пресованная спинка с объёмным ромбовидным рисунком обеспечивает циркуляцию воздуха
Рюкзаки снабжены многофункциональными карманами для хранения всего необходимого в дороге, а также петлями и системой шнуров для крепления снаряжения к рюкзаку снаружи. Сформованные под давлением задние панели, система вентиляции, а также регулируемые нагрудные и плечевые ремни гарантируют путешественникам комфорт и удобство. Рюкзак altmont active lightweight станет вам надежным спутником и в велосипедной прогулке по городу, и в восхождении на горные вершины. Разработан с учётом возможности крепления питьевой системы. Регулируемый нагрудный ремень с магнитной застёжкой равномерно распределяет вес. Внутри основного отделения размещён сетчатый карман для быстрого доступа к бутылке с водой. Пресованная спинка с объёмным ромбовидным рисунком обеспечивает циркуляцию воздуха
Рюкзак Victorinox Altmont Active L.W. Compact, чёрный, 28x17x44 см, 18 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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