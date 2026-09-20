Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулятор
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулятор
Viking Pro Extended Set — это готовое решение для максимально эффективного использования на охоте. Набор включает в себя тактический фонарь нового поколения с мягким широким светом и магнитной USB-зарядкой. Продуманный набор аксессуаров Магнитная выносная кнопка MRS-01 (витой шнур) Магнитная выносная кнопка с возможностью моментального (только при нажатой кнопке) или постоянного включения света. Для тактических фонарей Armytek с выпуклой кнопкой и магнитной зарядкой. Легко устанавливается на фонарь одним движением без необходимости откручивать заднюю крышку. Конструкция обеспечивает надежную фиксацию. Витой шнур растягивается на 70 см. Магнитное подствольное крепление AWM-03 Совместимо с фонарями Armytek с диаметром тела 25.4 мм и диаметром головы до 64 мм. Фиксируется на металлической части оружия с диаметром 8-30 мм. Обеспечивает надежную фиксацию фонаря, устанавливается и снимается одним движением. Изготовлено из прочных и легких материалов. Выдерживает вес до 8 кг благодаря сильным двойным магнитам. Цветные фильтры Зеленый фильтр для охоты в лесном массиве. Зеленый свет практически не виден со стороны, не воспринимается животными как угроза. Красный фильтр для охоты и чтения карт. Красный свет комфортен для ночного зрения, эффективен в условиях затрудненной видимости, малозаметен для животных. Грип-упор Травмобезопасный эргономичный силиконовый грип-упор для удобного тактического хвата. Чехол Сверхпрочный нейлоновый чехол с несколькими вариантами фиксации: на ремень любой ширины, на крепление Molle, на снаряжение благодаря прочному стальному кольцу. Клипса Стальная клипса с износостойким черным титановым покрытием для крепления на одежде, снаряжении или ремне. Ремешок на руку Ремешок на руку из сверхпрочного паракорда с возможностью регулировать размер и стальным карабином для быстрого снятия и установки на фонарь. Комплектация: Фонарь (Armytek Viking Pro Magnet USB). 2 аккумулятора 18650 Li-Ion 3500 мАч. 2 цветных фильтра (красный, зеленый). Магнитная выносная кнопка MRS-01 с креплением и липучкой фиксации. Магнитное подствольное крепление AWM-03. Сетевой адаптер. Стальная клипса. Магнитное зарядное устройство AMC-03. Ремешок на руку из паракорда. Нейлоновый чехол. Силиконовый грип-упор. 2 запасных уплотнительных кольца. Инструкция.
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