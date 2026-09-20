Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565316
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Упаковка
клипса/держатель
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Имбусовые ключи в комплекте
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50
Количество бит, шт
10
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
34х10х4
Вес, г.
480
Описание товара Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S
Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S состоит из 10 предметов, изготовленных из S2 сплава. Применяется для закручивания и откручивания крепежа. Комплект удобно хранить в держателе, где каждый угловой ключ подписан.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-19
-
В наличииЦена 3 070 руб. 5 700 руб.768 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-123
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-47
-
В наличииЦена 4 730 руб. 9 022 руб.1183 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-65
-
В наличииЦена 5 570 руб. 8 000 руб.1393 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-210
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-168
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 8 280 руб. 13 000 руб.2070 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-150
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; Держатель.
Упаковка
клипса/держатель
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Имбусовые ключи в комплекте
10 угловых ключей TORX с центрированным штифтом Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50
Количество бит, шт
10
Наконечники головок
Torx
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S состоит из 10 предметов, изготовленных из S2 сплава. Применяется для закручивания и откручивания крепежа. Комплект удобно хранить в держателе, где каждый угловой ключ подписан.
Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект угловых ключей Jonnesway TORX EXTRA LONG H12S110S