Набор торцевых шестигранных ключей X-TRA LONG Jonnesway H06SA109S
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Характеристики
Описание товара Набор торцевых шестигранных ключей X-TRA LONG Jonnesway H06SA109S
Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90 стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H06SA109S" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20 к оси вращения крепежной детали.
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