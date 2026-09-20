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Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
9
Инструменты в комплекте
имбусовый ключ
Комплектация
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм;
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565313
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Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм;
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
Описание товара Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S )
Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90° стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H05SM109SL" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20° к оси вращения крепежной детали
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н1.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н2.5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н3 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н4 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н5 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н6 мм;
Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н8 мм; Угловой шестигранник EXTRA LONG с шаром Н10 мм; Пластиковый держатель
Отвертки угловые - это инструменты, получившие широкое распространение, за счет простой конструкции и удобства применения. Данный тип инструмента приобрел, по сути, не правильные, но всем понятные названия – «шестигранник» или «торцевой ключ», появившиеся благодаря немецкой фирме «Bauer & Schaurte», предложившей миру особые резьбовые крепежные детали – винты с внутренним шестигранным рабочим профилем (INBUS). Согнутый под углом 90° стержень с рабочими профилями одного размера на обоих концах, сочетает в себе относительное удобство использования с возможностью приложения значительных рабочих нагрузок, когда в качестве ручки используется длинная часть и работу в труднодоступных местах, когда в качестве воротка используется короткая. Комплект угловых шестигранников серхдлинных "H05SM109SL" изготовлен из стали S2 в соответствии с требованиями ГОСТ 11737-93, имеет матовое хромоникелевое покрытие. Наличие шарового наконечника на длинной части инструмента позволяет дополнительно использовать инструмент под углом до 20° к оси вращения крепежной детали
Комплект угловых шестигранников EXTRA LONG с шаром 1,5-10мм Jonnesway H05SM109SL (H06SM109S ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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