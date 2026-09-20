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Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 купить с доставкой в Москве
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Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459

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Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 1
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 2
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 3
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 4
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 5
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 1
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 2
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 3
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 4
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 5
  • Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565309
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Характеристики

Бренд
Topex
Назначение
сварочные
Материал губок
сталь
Материал рукояток-чехлов
сталь
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х2
Вес, г.
650

Описание товара Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459

Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459

Отзывы о товаре Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459




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Характеристики
Бренд
Topex
Назначение
сварочные
Материал губок
сталь
Материал рукояток-чехлов
сталь
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи сварочные зажимные TOPEX тип C, 280 мм 32D459 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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