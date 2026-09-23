Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Camon 19 Neo черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные с применением новейших технологий, эти защитные стекла обеспечивают высокую степень защиты от царапин и повреждений. С толщиной всего 0.26 мм и твердыстью уровня 9, стекла BoraSCO являются оптимальным выбором для сохранения первозданного вида вашего экрана, не влияя на чувствительность сенсора и качество изображения. Эти защитные элементы идеально адаптированы для использования на экранах различных мобильных устройств, что делает их универсальными и практичными. Бренд BoraSCO славится своей безупречной репутацией в области производства аксессуаров для телефонов, и защитные стекла — не исключение. Они легко устанавливаются, не оставляя пузырей, и обеспечивают кристально чистую видимость благодаря высокой прозрачности. Выбирая защитные стекла от BoraSCO, вы инвестируете в долговечность и надежность, получая уверенность в том, что экран вашего устройства защищен в любых условиях.
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