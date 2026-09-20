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Стекло защитное Xiaomi 11T/ 11T Pro (2021) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное Xiaomi 11T/ 11T Pro (2021) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

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Стекло защитное Xiaomi 11T/ 11T Pro (2021) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565022
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Стекло защитное Xiaomi 11T/ 11T Pro (2021) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

Защитное стекло Red line позволит сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран, после чего устройством можно пользоваться без ограничений. Стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость.

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло Red line позволит сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран, после чего устройством можно пользоваться без ограничений. Стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Xiaomi 11T/ 11T Pro (2021) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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