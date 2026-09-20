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Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k) купить с доставкой в Москве
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Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)

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Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 563863
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, г.
800

Описание товара Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)

Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)

Отзывы о товаре Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж NVP совместимый Lexmark C950X2KG Black (БЕЗ ГАРАНТИИ) для C950de (24000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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