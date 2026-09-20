Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black
Корпус Gembird — это стильное и компактное решение для вашего компьютерного оборудования. Изготовленный из алюминия, этот корпус обеспечивает прочность и легкость, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту установки. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Этот корпус предусмотрен для размещения одного внутреннего отсека размером 2,5 дюйма, что позволяет установить компактный жесткий диск или SSD для эффективной работы системы. С весом всего в 0,058 кг, корпус Gembird отличается минимализмом и практичностью, не теряя при этом в надежности и функциональности. Продукция бренда Gembird известна своим качеством и долговечностью, и этот корпус не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для своего ПК.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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