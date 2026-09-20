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Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black

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Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 1
Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 2
Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 3
Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 1
  • Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 2
  • Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 3
  • Внешний корпус Gembird 2.5&quot; EE2-U2S-5 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
400 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 563198
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Габариты (ШxВxГ), мм
127 x 13 x 75 мм
Материал корпуса
алюминий
Разъемы на передней панели
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
140

Описание товара Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black

Корпус Gembird — это стильное и компактное решение для вашего компьютерного оборудования. Изготовленный из алюминия, этот корпус обеспечивает прочность и легкость, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту установки. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Этот корпус предусмотрен для размещения одного внутреннего отсека размером 2,5 дюйма, что позволяет установить компактный жесткий диск или SSD для эффективной работы системы. С весом всего в 0,058 кг, корпус Gembird отличается минимализмом и практичностью, не теряя при этом в надежности и функциональности. Продукция бренда Gembird известна своим качеством и долговечностью, и этот корпус не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для своего ПК.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус Gembird 2.5" EE2-U2S-5 Black




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Габариты (ШxВxГ), мм
127 x 13 x 75 мм
Материал корпуса
алюминий
Разъемы на передней панели
USB 2.0
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gembird — это стильное и компактное решение для вашего компьютерного оборудования. Изготовленный из алюминия, этот корпус обеспечивает прочность и легкость, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту установки. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и современный вид, который легко впишется в любой интерьер. Этот корпус предусмотрен для размещения одного внутреннего отсека размером 2,5 дюйма, что позволяет установить компактный жесткий диск или SSD для эффективной работы системы. С весом всего в 0,058 кг, корпус Gembird отличается минимализмом и практичностью, не теряя при этом в надежности и функциональности. Продукция бренда Gembird известна своим качеством и долговечностью, и этот корпус не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для своего ПК.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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