Top.Mail.Ru
Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) - фото 1
Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
20
Скорость записи данных, МБ/с
5
  • Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) - фото 1
  • Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561622
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
закрывается колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
20
Скорость записи данных, МБ/с
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black)

Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 – это надежное и стильное устройство для хранения и передачи данных. Имея объем памяти 8 Гб, он позволяет хранить большое количество фотографий, видео, музыки, документов и других файлов. Благодаря интерфейсу USB 2.0, передача данных осуществляется быстро и без задержек.



Теги товара: с паролем

Отзывы о товаре Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
закрывается колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
20
Скорость записи данных, МБ/с
5
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 – это надежное и стильное устройство для хранения и передачи данных. Имея объем памяти 8 Гб, он позволяет хранить большое количество фотографий, видео, музыки, документов и других файлов. Благодаря интерфейсу USB 2.0, передача данных осуществляется быстро и без задержек.


Теги товара: с паролем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Qumo Optiva 8Гб 02 Black (QM8GUD-OP2-black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...