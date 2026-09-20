Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B660 LGA1700 (B660 DS3H AX DDR4)
Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 рассчитана на исполнение роли основного компонента производительного компьютера универсального назначения. К услугам пользователя 5 слотов PCI-E x16, которые наверняка будут достаточны для размещения всех необходимых плат расширения, в том числе – высокоскоростного видеоадаптера. Максимально допустимый объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. В ходе установки ОЗУ используются 4 слота DDR4. Сокет для CPU – LGA 1700. Плата совместима с процессорами Intel с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. 2 разъема M.2 предоставляют возможность установки пары высокоскоростных SSD, поддерживающих интерфейс NVMe. Явное преимущество материнской платы GIGABYTE B660 DS3H AX DDR4 – наличие скоростного адаптера Wi-Fi 6E (802.11ax). Есть и модуль Bluetooth, обеспечивающий возможность подключения портативной акустики, мыши, клавиатуры и других Bluetooth-совместимых устройств. В комплект поставки модели входят антенна Wi-Fi и 2 шлейфа SATA. Высота и ширина платы стандартны: они равны 305 и 244 мм соответственно.
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